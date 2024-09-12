Resmi Açıklama Geldi! Burger King'in Adı Değişti mi?

ABD merkezli fast food şirketi Burger King'in Türkiye'deki faaliyetlerine 'Börgır' ismiyle devam etme kararı aldığı öne sürüldü. TAB Gıda tarafından yapılan açıklamada markanın adında herhangi bir değişiklik yapılmadığı; 'Börgır' ifadesinin tamamen reklam kampanyası olduğu belirtildi.

Markanın resmi isminin ve logosunun 'Burger King' olarak kalmaya devam edeceğinin belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Türkiye’de aynı yiyeceklere verilen adlar bölgelere göre değişiyor. Örneğin, İzmirliler çekirdeğe ‘çiğdem’, Aydınlılar incire ‘yemiş’, Adanalılar ise patlıcana ‘bostan’ diyor. Ancak tüm Türkiye’de neredeyse 30 yıldır burgere herkes 'börgır' diyor ve burgerin kralının Burger King olduğunu biliyor. Türkiye’de restoran, paket servis veya eve servis yapan satış noktaları düşünüldüğünde akla gelen ilk marka Burger King’in yeni reklam filminde oyuncular, 'Hadi bi’ börgır yiyelim', 'O zaman Börgır’a gidelim' ya da 'Çıkışta Börgır mı yesek?' diyerek alevde ızgara ateşinin kralı Burger King restoranlarına geliyor.

ANKET YAPILDI

Burger King, Akademetre ile gerçekleştirdiği anket çalışmasında, katılımcılara 'Börgır' denince akla ne geldiğini sordu. Ankete katılan her 5 kişiden 4’ü 'Burger King' yanıtını verdi. Bu sonuç, Burger King'in sadece lezzetiyle değil, aynı zamanda Türkçe ’de yerleşmiş bir 'börgır' ifadesiyle de zihinlerde güçlü bir şekilde yer aldığını ortaya koydu. Bu nedenle, lezzet severlere sürpriz yapmak isteyen Burger King yeni reklam filmiyle başlattığı eğlenceli reklam kampanyasını eylül sonuna kadar sürdürecek.

İstanbul’da 1995 yılında açılan ilk restoranıyla alevde ızgara ateşinin efsane lezzetini sunmaya başlayan ve Türkiye’nin en büyük BÖRGIR markası olmayı başaran Burger King, araştırma sonuçlarına dayanarak başlattığı yeni kampanyasıyla Türkiye’nin en çok sevilen 'börgır' kelimesini haklı olarak sahiplendi. Artık, 'börgır' demek, Burger King demek!

Neredeyse 30 yıldır sürekli gelişen, neredeyse her tüketicinin zevkine ve trendlere göre çeşitlenen lezzetlerin tadını çıkarmak isteyen tüketiciler, Türkiye’nin dört bir yanında sayısı 750’yi geçen Burger King restoranlarına geliyor. Tüketiciler tarafından en yüksek bilinirliğe sahip BÖRGIR markası Burger King, birbirinden lezzetli, doyurucu menüleri, sıcak-soğuk içecek seçenekleri, çıtır lezzetleri ve enfes sosları lezzet tutkunlarıyla, ‘BÖRGIR’ restoranlarında buluşturuyor. Bunların yanında sıfır şekerli menüler, bitki bazlı börgırlar, dondurma çeşitleri, kahve, cool lime ve bubble içecekler gibi yeni lezzetler de BÖRGIR tutkunlarına eşlik ediyor."

Kaynak: Patronlar Dünyası