Resmi açıklama gece yarısı geldi! Emeklilere yasaklandı

Günümüzde ATM kullanımının artmasına rağmen, banka veznesi kullanımında hala yoğunluk yaşanıyor. Bazı vatandaşlar, küçük miktarlarda para çekmek için bile vezne önlerinde sıra beklemek zorunda kalabiliyorlar. Bu durumu iyileştirmek amacıyla önemli bir adım atıldı. Bankalar, daha fazla ATM kurarak ve online bankacılık hizmetlerini geliştirerek müşterilerinin vezne önlerinde beklemelerini azaltmayı hedefliyorlar. Ayrıca, mobil uygulamalar aracılığıyla da para çekme ve yatırma işlemlerini kolaylaştırmayı planlıyorlar.

Artık para çekme ve yatırma işlemleri, ATM'ler aracılığıyla kolayca gerçekleştirilebilecek. Türkiye genelinde yaklaşık 49,847 adet ATM bulunuyor ve vatandaşlar, bu ATM'leri kullanarak işlemlerini kolaylıkla yapabilecekler.