Resmi açıklama gece yarısı geldi! Emeklilere yasaklandı
Birçok emekli artık işlemlerini ATM üzerinden yapmak zorunda kalacak.
Günümüzde ATM kullanımının artmasına rağmen, banka veznesi kullanımında hala yoğunluk yaşanıyor. Bazı vatandaşlar, küçük miktarlarda para çekmek için bile vezne önlerinde sıra beklemek zorunda kalabiliyorlar. Bu durumu iyileştirmek amacıyla önemli bir adım atıldı. Bankalar, daha fazla ATM kurarak ve online bankacılık hizmetlerini geliştirerek müşterilerinin vezne önlerinde beklemelerini azaltmayı hedefliyorlar. Ayrıca, mobil uygulamalar aracılığıyla da para çekme ve yatırma işlemlerini kolaylaştırmayı planlıyorlar.
Artık para çekme ve yatırma işlemleri, ATM'ler aracılığıyla kolayca gerçekleştirilebilecek. Türkiye genelinde yaklaşık 49,847 adet ATM bulunuyor ve vatandaşlar, bu ATM'leri kullanarak işlemlerini kolaylıkla yapabilecekler.
Bankaların aldığı yeni kararla birlikte, vezne üzerinden yapılabilecek para çekimleri belirli bir sınırlamaya tabi tutuldu. Artık 20 bin TL'nin altındaki miktarlarda para çekme işlemleri, veznelerden yapılamayacak ve bu miktarlar için ATM'ler zorunlu hale getirildi.
EMEKLİLER İSYAN ETTİ
Yeni alınan karara göre, vatandaşlar artık istedikleri miktarda parayı bankaların veznelerinden çekip yatıramayacak. Bankalarda yaşanan yoğunluğun önlenmesi amacıyla getirilen bu düzenlemeyle, yalnızca belirtilen tutarın üzerindeki işlemler için vezneler kullanılabilecek.
ATM kullanan birçok vatandaş için bu karar büyük bir değişiklik yaratmazken, ATM kullanmayı bilmeyen vatandaşlar bu duruma tepki gösteriyor. Özellikle emekliler, bu yeni karar karşısında ne yapacaklarını kara kara düşünmeye başladılar. Bu yeni düzenlemenin amacı, bankalardaki yoğunluğu azaltmak ve ATM kullanımını artırmak. Emeklilerin ve ATM kullanmayı bilmeyen vatandaşların da bu yeni sisteme uyum sağlayarak, işlemlerini daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmeleri bekleniyor. (Kamusonhaber)