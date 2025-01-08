Resmen Yayımlandı: Siber Güvenlik Başkanlığı Kuruldu

Siber Güvenlik Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararname ile; Cumhurbaşkanlığına bağlı, kamu tüzel kişiliğini haiz, özel bütçeli ve merkezi Ankara'da bulunan Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu.

ORTAK OPERASYON MERKEZİ

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Siber Güvenlik Başkanlığı kurulacak. Başkanlık Cumhurbaşkanlığına bağlı, özel bütçeli ve Ankara merkezli olacak. Başkanlık, siber güvenliğin sağlanması amacıyla politika, strateji ve hedefleri belirleyecek, siber güvenlik alanında bilinçlendirme yapacak, siber güvenlik ekosistemi ile yerli ve milli ürün ve teknolojilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapacak. Ayrıca başkanlık siber güvenlik zafiyetlerinin tespit edilmesine yönelik çalışmalar yapacak ve siber güvenlik acil durum ve kriz yönetim planları oluşturarak bu planlar çerçevesinde ortak operasyon merkezleri kuracak.

BAŞKANLIK HİZMET BİRİMLERİ

Yurtiçinde başkan tarafından, yurtdışında ise başkanını teklifi üzerine Cumhurbaşkanı kararıyla temsilcilik kurulabilecek. Başkan Cumhurbaşkanına karşı sorumlu olacak. Ayrıca başkanlıkta, Siber Savunma Genel Müdürlüğü, Siber Mukavemet Genel Müdürlüğü, Ekosistem Geliştirme Genel Müdürlüğü olmak üzere 3 genel müdürlük, Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı ve Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı olmak üzere 2 başkanlık ve Hukuk Müşavirliği ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği olmak üzere 7 hizmet birimi bulunacak. Başkanlığın kurulması ile beraber başkanlığa ise toplam 135 kadro ihdası yapılacak.

ÇALIŞMA GRUPLARI

Başkanlık, görev alanına giren konularla ilgili olarak bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve konu ile ilgili uzmanların katılımı ile çalışma grupları oluşturabilecek.

DÜZENLEME GÖREV VE YETKİSİ

Başkanlık; görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda idari düzenlemeler yapabilecek.

YETKİ DEVRİ

Başkan ve her kademedeki Başkanlık yöneticisi sınırlarını açıkça belirtmek ve yazılı olmak şartıyla yetkilerinden bir kısmını alt kademelere devredebilecek. Yetki devri, uygun araçlarla ilgililere duyurulacak. Ancak yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmayacak.

Kaynak: İHA-ANKA