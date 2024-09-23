Reşit Kibar’ın Ölümüyle İlgili Yeni Gözaltılar...

Artvin’in Hopa ilçesine bağlı Cankurtaran bölgesinde, mesire alanı projesi kapsamında yapılacak ağaç kesimini engellemek isteyen köylülere ateş açılması sonucu Reşit Kibar hayatını kaybetmişti. Kibar'ın hayatını kaybetmesinden 20 gün sonra Borçka jandarması tarafından yeni gözaltılar yapıldı.

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Reşit Kibar’ın Ölümüyle İlgili Yeni Gözaltılar...

Reşit Kibar'ın ölümü sonrasında 6 Eylül'de Dursun Ali Koyuncu, Mutlu Akyüz ve Yıllar Kibar gözaltına alındı. Dursun Ali Koyuncu tutuklandı, Mutlu Akyüz ve Yıldıray Kibar serbest kaldı. Akyüz ve Kibar, savcılığın itirazı sonrasında mahkemece tutuklanarak Artvin Cezavi'ne ngönderildi. Tutukluluk hallerine yapılan itiraz, mahkemece reddedilirken Dursun Ali Koyuncu, 20 Eylül'de gerekçe gösterilmeksizin Kars Cezavi'ne nakledildi.

Borçka Jandarma Kuvvetleri, bu akşam saatlerinde Çifteköprü köyünden Yasin Topal ve Ömürcan Topal'ın da gözaltına alındığı bildirdi. Borçka jandarma Komutanlığı'nda tutulması beklenen Yasin Topal ve Ömürcan Topal'ın yarın ifadeleri alınacağı bildirilriken, gözaltına alındıklarına dair bir açıklama yapılmadı.

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Kaynak: ANKA

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