Reşit Kibar'ın Öldüğü Saldırıdan Sağ Kurtulmuştu: Artvin Halkevi Yöneticisi Gözaltına Alındı

Doğasını savunduğu için çeteler tarafından üstlerine ateş açılan, Reşit Kibar’ın hayatını kaybettiği saldırıdan sağ kurtulan Artvin Halkevi yöneticisi Dursun Ali Koyuncu ev baskınıyla gözaltına alındı.

Artvin'in Hopa ilçesindeki Cankurtaran mevkisinde mesire yeri yapımı için ağaç kesimini engellemek isteyen vatandaşlar silahlı saldırıya uğramıştı. Dün yaşanan saldırıda köylülerden Reşit Kibar hayatını kaybetmiş, Ersan Koyuncu ve Gökhan Koyuncu ise yaralanmıştı.

Söz konusu saldırıda hedef alınan fakat sağ kurtulan Artvin Halkevi yöneticisi Dursun Ali Koyuncu’nun evi bu sabah jandarma ve polislerce basıldı. Koyuncu için paylaşım yapan Halkevleri, şu bilgileri aktardı:

''Halkevleri Temsilcimiz Dursun Ali Koyuncu bu sabah çok sayıda polis, jandarma tarafından evine yapılan operasyonla gözaltına alınmıştır. Dursun Ali Koyuncu gerçekleri tüm çıplaklığıyla anlattığı içim gözaltına alınmıştır! Reşit Kibar’ın katlinden sorumlu olanlar, katiller serbest, Dursun Ali arkadaşımız, yaşamını, doğasını savunanlar gözaltında! Artvin Halkevi yöneticimiz Dursun Ali Koyuncu Reşit Kibar’ın öldürüldüğü saldırının hem diğer köylülerle birlikte hedefinde hem saldırının tanığıdır. Arkadaşımızı gözaltına alarak gerçekleri gizleyemeyecek, yaşam savunma mücadelemizi durduramayacaklar."

Halkevleri Temsilcimiz Dursun Ali Koyuncu bu sabah çok sayıda polis, jandarma tarafından evine yapılan operasyonla gözaltına alınmıştır.



Dursun Ali Koyuncu gerçekleri tüm çıplaklığıyla anlattığı içim gözaltına alınmıştır!



Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz… pic.twitter.com/oi8LuKDQMx — Hopa Halkevi (@HopaHalkevi) September 7, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem