Reklam üzerinden lüks daire satışı vurgunu! Firma sahibi yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, henüz inşaat çalışmaları başlamayan lüks konutları birden fazla kişiye satan firma sahibi S.Ü. yakalandı.

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Reklam üzerinden lüks daire satışı vurgunu! Firma sahibi yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, henüz inşaat çalışmaları başlamayan lüks konutları, iddiaya göre birden fazla kişiye satan firma sahibi S.Ü., polis ekipleri tarafından İzmir’de yakalandı.

Kuşadası’nda faaliyet gösteren bir inşaat firmasının sahibi S.Ü., iddiaya göre geçtiğimiz yıl internet siteleri üzerinden verdiği reklamla, İkiçeşmelik Mahallesi’nde bulunan yaklaşık 4 dönümlük arazinin üzerine, 95 lüks daireden oluşan site yapacağını duyurdu. İçerisinde yüzme havuzu, kapalı ve açık otopark ile sauna ve fitness salonlarının yer alacağı projeyi görenler, firmanın satış-pazarlama birimini arayarak konut satın almaya başladı. Aradan 1 sene geçmesi üzerine henüz inşaat çalışmalarının başlamadığını gören vatandaşlar, yaptıkları araştırmada firma sahibinin iflas ettiğini ve kendilerinden topladığı parayla ortadan kaybolduğunu iddia etti.

Yaklaşık 20 milyon euroluk vurgun yaptığı iddia edilen S.Ü.’nün yapılan şikayetler sonrasında, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma ile İzmir’de yakalanarak, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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