Reklam Afişi Asan İşçi Önce Üst Geçitten Düştü, Sonra Otomobilin Altında Kaldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Uğur Mumcu Mahallesi mevkiinde bulunan bir üst geçide reklam afişi asmak için çıkan 43 yaşındaki işçi Vedat G., dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten yola savruldu.

ÖNCE DÜŞTÜ, SONRA OTOMOBİL ÇARPTI

Bulvara düşen Vedat G., o sırada Eryaman istikametine seyir halinde olan M.K. yönetimindeki 06 EIS 743 plakalı otomobilin altında kaldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Vedat G.’nin ağır yaralanma ve çarpmanın etkisiyle olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. İşçinin cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Polis ekipleri bulvarda trafik akışını kontrollü sağlarken, otomobil sürücüsü M.K. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA