Reklam Afişi Asan İşçi Önce Üst Geçitten Düştü, Sonra Otomobilin Altında Kaldı

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde üst geçide afiş asmaya çalışan 43 yaşındaki Vedat G., dengesini kaybederek yola düştü. İşçi, o sırada bulvardan geçen bir otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti.

Ankara Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Uğur Mumcu Mahallesi mevkiinde bulunan bir üst geçide reklam afişi asmak için çıkan 43 yaşındaki işçi Vedat G., dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten yola savruldu.

ÖNCE DÜŞTÜ, SONRA OTOMOBİL ÇARPTI

Bulvara düşen Vedat G., o sırada Eryaman istikametine seyir halinde olan M.K. yönetimindeki 06 EIS 743 plakalı otomobilin altında kaldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Vedat G.’nin ağır yaralanma ve çarpmanın etkisiyle olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. İşçinin cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
Polis ekipleri bulvarda trafik akışını kontrollü sağlarken, otomobil sürücüsü M.K. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
24 İlde Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 89 Tutuklama 24 İlde Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 89 Tutuklama
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
İçişleri Bakanlığı'ndan Geniş Kapsamlı Güvenlik Raporu: Operasyonlar, Kaçakçılıkla Mücadele, Okul Güvenliği… İçişleri Bakanlığı'ndan Geniş Kapsamlı Güvenlik Raporu
Gülistan Doku'nun Cansız Bedeni İçin Kırmızı Alarm: Özel Ekipler Mağaralarda, Kadavra Köpekleri Sahada Gülistan'ın Cansız Bedeni İçin Kırmızı Alarm: Özel Ekipler Mağaralarda, Kadavra Köpekleri Sahada
SIM Kartın Peşine Düştü, O İsme Ulaştı: Gülistan Doku Dosyasında Başsavcı Ebru Cansu'dan Kritik Açıklamalar SIM Kartın Peşine Düştü, O İsme Ulaştı
Türkiye Babası ve 14 Aylık İkra Bebeği Konuşmuştu: Yeni Detaylar Ortaya Çıktı Türkiye Babası ve 14 Aylık İkra Bebeği Konuşmuştu: Yeni Detaylar Ortaya Çıktı
İstanbul'da Büyük Operasyon: Toprağın Altından Çuval Çuval Çıktı, Görenler İnanamadı İstanbul'da Büyük Operasyon: Toprağın Altından Çuval Çuval Çıktı, Görenler İnanamadı
Gülistan Doku Soruşturmasında 2 Gözaltı Kararı Daha Gülistan Doku Soruşturmasında 2 Gözaltı Kararı Daha