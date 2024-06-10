Rekabet Kurumu’ndan Google'a ‘otel’ cezası
Rekabet Kurumu, Google'a otel sorguları bakımından tedbir önerilerini yerine getirmediği süre için toplam 482 milyon TL para cezası verdi.
Rekabet Kurumu, Google'a otel sorgularında tedbir önerilerini yerine getirmemesi gerekçesiyle 482 milyon TL para cezası verdiğini duyurdu.
Kurul, şirket hakkında açtığı soruşturma kapsamında 21 Mart'ta 3 aylık izleme kararı almıştı. Kurul, günlük idari para cezasının bu 3 aylık sürenin bittiği tarih olan 21 Mayıs itibarıyla sonlandırılmasına karar verdi.