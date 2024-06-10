Rekabet Kurumu’ndan Google'a ‘otel’ cezası

Rekabet Kurumu, Google'a otel sorguları bakımından tedbir önerilerini yerine getirmediği süre için toplam 482 milyon TL para cezası verdi.

Rekabet Kurumu’ndan Google'a ‘otel’ cezası

Rekabet Kurumu, Google'a otel sorgularında tedbir önerilerini yerine getirmemesi gerekçesiyle 482 milyon TL para cezası verdiğini duyurdu.

Kurul, şirket hakkında açtığı soruşturma kapsamında 21 Mart'ta 3 aylık izleme kararı almıştı. Kurul, günlük idari para cezasının bu 3 aylık sürenin bittiği tarih olan 21 Mayıs itibarıyla sonlandırılmasına karar verdi.

NOW TV'de beklenmedik değişiklik. Artık ekranda başka bir isim yer alacak NOW TV'de beklenmedik değişiklik. Artık ekranda başka bir isim yer alacak
Zenginlerin vizesiz 5 ülkesi. Eskiden sadece durumu iyi olmayanlar gidiyordu. Zenginlerin vizesiz 5 ülkesi. Eskiden sadece durumu iyi olmayanlar gidiyordu.
13 yaşındaki çocuk, okulda arkadaşını bıçakladı! Vahşetin ardında "Yandere Simulatör" şüphesi.... 13 yaşındaki çocuk, okulda arkadaşını bıçakladı
Batman'da 5 gün süreyle eylem yasağı Batman'da 5 gün süreyle eylem yasağı
ÇOK OKUNANLAR
Meral Akşener ve Mansur Yavaş uzun bir aradan sonra aynı karede! Meral Akşener ve Mansur Yavaş aynı karede
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış geliyor Kuvvetli yağış geliyor
Kulis: Akşener’e yakın bazı milletvekilleri AKP’ye geçecek Kulis: Akşener’e yakın bazı milletvekilleri AKP’ye geçecek
Emekliler dikkat! Bayram ikramiyesi ödemeleri başladı Bayram ikramiyesi ödemeleri başladı
18 yıl sonra bir ilk: Erdoğan CHP Genel Merkezi’nde! İadeiziyaretin gündemi yoğun 18 yıl sonra bir ilk: Erdoğan CHP Genel Merkezi’nde