Rekabet Kurulu’ndan MediaMarkt’a Dev Ceza: 'Topla-Dağıt' Karteline 330 Milyon TL!

Rekabet Kurulu, küçük ev aletleri üzerinden rakipleriyle bilgi paylaşımı yaparak piyasa dengesini bozduğu gerekçesiyle MediaMarkt’a 330,3 milyon lira idari para cezası kesti.

Rekabet Kurulu’ndan MediaMarkt’a Dev Ceza: 'Topla-Dağıt' Karteline 330 Milyon TL!
Rekabet Kurumu, perakende sektöründeki dev zincirleri kapsayan soruşturmasında kararını açıkladı. Küçük ev aletleri sektöründeki fiyatlama ve rekabet stratejilerine yönelik yürütülen incelemede, dev teknoloji marketi MediaMarkt ağır bir para cezasına çarptırıldı.

FAKIR ÜZERİNDEN BİLGI TRAFİĞI

Soruşturma verilerine göre ihlal, Fakir Elektrikli Ev Aletleri aracılığıyla gerçekleştirildi. MediaMarkt’ın; rakipleri Teknosa ve Vatan Bilgisayar ile doğrudan olmasa da Fakir üzerinden "dolaylı bilgi değişimi" yaptığı saptandı. Kurul, bu yöntemin piyasadaki rekabeti engelleyen ve fiyatları manipüle eden bir yapı oluşturduğunu belirledi.

'TOPLA-DAĞIT' KARTELİ SUÇLAMASI

Rekabet Kurulu, yapılan incelemeler sonucunda söz konusu eylemi "topla-dağıt karteli" (hub-and-spoke) olarak nitelendirdi. Bir tedarikçi aracılığıyla perakendeciler arasında sağlanan bu uyumlu eylemin, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u açıkça ihlal ettiğine hükmedildi.

330,3 MİLYON LİRALIK CEZA

Kurulun oy birliğiyle aldığı karar doğrultusunda, MediaMarkt Turkey Ticaret Limited Şirketine tam olarak 330 milyon 322 bin 816 lira idari para cezası uygulandı.

