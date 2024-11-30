Rejim Karşıtları Kentin Ortasına Gelmişti: Suriye Güçleri Halep'ten 'Geçici' Olarak Çekildi!

Suriye'de, dün Halep kent merkezine giren HTŞ liderliğindeki silahlı grupların birçok mahallede hakimiyet sağlayarak kentin büyük kısmını ele geçirdiği iddia edildi. Esad yönetiminden yapılan açıklamada, ordunun geçici olarak Halep'ten çekildiği bildirildi.

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Rejim Karşıtları Kentin Ortasına Gelmişti: Suriye Güçleri Halep'ten 'Geçici' Olarak Çekildi!

Suriye’nin kuzeyinde İdlib’deki El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) liderliğindeki silahlı gruplar ile Suriye ordusu arasındaki çatışmalar devam ediyor. 3 gündür devam eden çatışmalarda, silahlı gruplar Halep merkezine girmişti.

Rejim Karşıtları Kentin Ortasına Gelmişti: Suriye Güçleri Halep'ten 'Geçici' Olarak Çekildi! - Resim : 1

Anadolu Ajansı'nın (AA) aktardığına göre, HTŞ liderliğindeki silahlı gruplar birçok mahallede hakimiyet sağlayarak kentin büyük kısmını ele geçirdi.

ESAD YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA: 'ÇEKİLİYORUZ'

Suriye’de Beşar Esad yönetimi, Halep’ten çekildiklerini açıkladı. Rejin yönetiminden yapılan açıklamada, "Halep'ten geçici olarak çekiliyoruz, amacımız karşı saldırı başlatmak" dedi.

Anadolu Ajansı, Suriye rejim güçleri, Halep'te uluslararası havalimanı dahil bazı stratejik yerleri terör örgütü PKK/YPG'ye bırakıp çekildiğini aktardı.

Reuters ise rejim karşıtı güçlerin İdlib'in tamamını ele geçirdiğini yazdı.

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Kaynak: AA

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Beşar Esad Suriye
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