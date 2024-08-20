Reha Muhtar'ın Oğlu Nerede? Feyza Altun'dan Dikkat Çeken İddia!

Son dönemde eski eşi Deniz Uğur ile yaşadığı gerilimle gündeme gelen, bir dönemin en ünlü anchormanlerinden biri olan Reha Muhtar'ın, gece 01.00 sıralarında İstanbul Sarıyer'deki evinde merdivenlerden düştüğü aktarıldı.

Düşme sonucu ağır yaralanan Reha Muhtar, bilinci kapalı bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Hastanede entübe edilen Muhtar'ın tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor.

Eski eşi Deniz Uğur, Halktv'ye yaptığı açıklamada, "Oğluma ulaşamıyorum. Reha Bey'in durumu hakkında da bir bilgim yok. Akşamdan beri oğlum telefonlarını açmıyor" dedi.

Deniz Uğur’un avukatı Feyza Altun, Poyraz Muhtar’la ilgili önemli bir gelişmeyi kamuoyuna duyurdu.

Feyza Altun, Muhtar ve Uğur'un çocuklarının, şarkıcı Nilüfer'in evinde bulunduğunu öne sürdü.

Altun'un açıklamaları şu şekilde:

* Müşterek çocuk Poyraz, dünden beri kayıp olup Çocuk Şube’ye kayıp ihbarında bulunulmuşsa da bugün, çocuğun Ayşe Nazlı Yumlu tarafından alıkonulduğunu ve annesine verilmeyeceğini de öğrendik.

* Şarkıcı Nilüfer ile konuşma ve iletişime geçme teşebbüslerimiz maalesef sonuç vermedi. Şimdi Nilüfer ve kızı hakkında çocuk kaçırmadan suç duyurusunda bulunmak üzere adliyeye gidiyoruz.

* Müvekkilim de ifadesini verecek. Üstelik, ‘Çocuğu vermiyoruz, alabilirseniz alın’ şeklinde bir cevap aldık. Bir çocuğun babası yoğun bakımdayken tek yasal velisi olan anneden, hangi hak ve mantık ile kaçırıldığı sorusunu ve cevabını Türk kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz.