Reha Muhtar Entübe Edildi

Esiklerin ünlü spikeri Reha Muhtar'ın, yüksekten düştüğü için entübe edildiği ve hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

Son Güncelleme:
Reha Muhtar Entübe Edildi

Türkiye'nin ünlü televizyoncusu ve spikeri Reha Muhtar, gece 01.00 sıralarında yüksekten düşme sonucu hastaneye kaldırıldı. Entübe edilen Reha Muhtar'ın, şu anda yoğun bakımda tedavi gördüğü belirtildi.

65 yaşındaki Muhtar'ın hastanede tedavisinin devam ettiği kaydedildi.

REHA MUHTAR KİMDİR?

Türk gazeteci, televizyoncu ve yazar olan Muhtar, 21 Temmuz 1959 tarihinde İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan Muhtar, kariyerine TRT'de başladı. Reha Muhtar, özellikle 1990'lı yıllarda Türkiye'nin en popüler televizyon programcılarından biri olmuştur. Muhtar, "Ateş Hattı" isimli programla geniş kitlelerce tanınmış ve Türk televizyonculuğunda haber programlarına yeni bir soluk getirmiştir. Mücadeleci ve agresif üslubu ile bilinen Muhtar, bu tarzıyla dikkat çekmiştir. Ayrıca, köşe yazarlığı yapmış ve birçok medya kuruluşunda önemli görevlerde bulundu.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Reha Muhtar
Son Güncelleme:
Akdeniz'de Can Pazarı! Akdeniz'de Can Pazarı!
Emekli Dostu İlçeden Herkes Arsa Almaya Başladı! Doğası Hayran Bırakıyor Emekli Dostu İlçeden Herkes Arsa Almaya Başladı! Doğası Hayran Bırakıyor
Krizin Pençesinde Vatandaşa Soruldu: Türkiye Ekonomisinin En Önemli Sorunu Nedir? Türkiye Ekonomisinin En Önemli Sorunu Nedir?
MHP Hedef Göstermişti: Suavi Konserine Saldırı Girişimi Suavi Konserine Saldırı Girişimi
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji İl İl Uyardı: Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor
Antalya'daki Tartışma Cinayetle Bitti! Başkan Yardımcısı, MHP'li Meclis Üyesini Vurdu Başkan Yardımcısı, MHP'li Meclis Üyesini Vurdu
Yalı Çapkını Aşkı Gerçek Oldu! Beril Pozam ile Ersin Arıcı Evlendi Yalı Çapkını Aşkı Gerçek Oldu!
Reha Muhtar Entübe Edildi Reha Muhtar Entübe Edildi
12 Şirketin Hazine'ye Ait Olan Hisseleri Türkiye Varlık Fonu'na Aktarıldı 12 Şirket Türkiye Varlık Fonu'na Aktarıldı