Reform Vakfı Resmi Gazete'de: Kurucular Arasında Ekrem İmamoğlu da Var

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek Kaya İmamoğlu ile CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın'ın da aralarında olduğu 7 kişi tarafından Reform Vakfı kuruldu.

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Reform Vakfı Resmi Gazete'de: Kurucular Arasında Ekrem İmamoğlu da Var

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek Kaya İmamoğlu ile CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında olduğu 7 kişi tarafından Reform Vakfı kuruldu.

Vakfın kuruluşa ilişkin duyuru Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. İkamet adresi İstanbul olarak gösterilen vakıf Ekrem İmamoğlu, Dilek Kaya İmamoğlu, Gökhan Günaydın, Mehmet Ali Çalışkan, Necati Özkan, Resul Emrah Şahan ve İsmail Doğan Subaşı tarafından kuruldu.

Vakfın amacı "Geride bıraktığımız yüzyılın rasyonel değerlendirmeleri ışığında geleceğe dair bir vizyonun inşası, bu amaçla ortak bir toplumsal zemin, entelektüel ve siyasal müzakere atmosferi oluşturulması, Türkiye’nin ikinci yüzyılına güçlü, etkin, demokratik bir devlet ve huzurlu müreffeh, özgüvenli bir toplum olarak girebilmesinin sağlanması ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir" olarak belirtildi.

Mal varlığı 500 bin TL olarak bildirilen vakfın tasfiyesi halinde arta kalan mal ve hakları Batı İstanbul Eğitim Kültür Sanat Vakfı'na devredilecek.

Kaynak: ANKA

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