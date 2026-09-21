Randevusu Olmayan Okula Giremeyecek: Veliler İçin Yeni Dönem Başladı

Milli Eğitim Bakanlığı, velilerin okul yönetimi ve öğretmenlerle daha düzenli iletişim kurabilmesi amacıyla hayata geçirdiği 'Okul Randevu Sistemi' uygulamasına MEBİM’i de entegre etti. Yeni düzenlemeyle birlikte artık veliler, 7 gün 24 saat boyunca randevu işlemlerini telefonla gerçekleştirebilecek.

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Randevusu Olmayan Okula Giremeyecek: Veliler İçin Yeni Dönem Başladı
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), eğitimde okul-aile iş birliğini daha profesyonel ve güvenli bir zemine taşımak adına devrim niteliğinde bir adım attı.

Bakanlık tarafından velilerin, öğrencilerinin eğitim ve gelişim durumları hakkında bilgi alabilmeleri, okul yönetimi ve eğitimcilerle daha etkin iletişim kurabilmeleri amacıyla ‘Okul Randevu Sistemi' hayata geçirildi. Veli görüşmeleri, ülke genelinde yalnızca ‘Okul Randevu Sistemi' üzerinden planlanarak yürütülüyor.

RANDEVUSUZ VELİYE OKUL KAPILARI KAPANDI

Ayrıca velilerin randevusuz ziyaretlerine ve öğrencinin velisi veya vasisi olmayan kişilerin okula girişine izin verilmediği belirtildi. Uygulama kapsamında veliler; okul idarecileri, öğretmenler ve rehber öğretmenlerle öğrencilerinin durumunu değerlendirmek, gelişimsel durumları hakkında bilgi edinmek, rehberlik hizmetlerinden yararlanmak, talep ve önerilerini iletmek amacıyla görüşme randevusu oluşturabiliyor.

7/24 KESİNTİSİZ RANDEVU HİZMETİ

Veliler için Okul Randevu Sistemi'ne Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM) de dahil edildi. MEBİM'in 444 0 632 hattı üzerinden 7 gün 24 saat hizmet alınabileceği aktarıldı. İletişim Merkezi aracılığıyla okul yönetimi veya öğretmenle görüşmek isteyen velilerin yeni randevu oluşturabildiği gibi daha önce oluşturdukları randevuları da iptal edebiliyor.

ONAY VE RED BİLGİSİ CEBE GELECEK

MEBİM aracılığıyla oluşturulan randevuların, ilgili okul tarafından değerlendirildiği açıklandı. Randevuyla ilgili değerlendirme sonucu hakkında ise veliye SMS veya e-posta yoluyla bilgilendirme yapıldığı ifade edildi.

Kaynak: İHA

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Öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)
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