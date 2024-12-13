Rahmi Koç'un Yüzünü Güldüren Koç Üniversitesi Hamlesi! Madalya Sahibini Buldu

Koç Üniversitesi’nin evrensel bilgiye katkıda bulunan başarılı bilim insanlarını ödüllendirmek amacıyla her yıl verdiği Rahmi M. Koç Bilim Madalyası, bu yıl kuantum teknolojileri ve ağları alanındaki çığır açıcı çalışmalarıyla Prof. Dr. Mete Atatüre’ye takdim edildi.

Kaynak: AA

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Rahmi Koç'un Yüzünü Güldüren Koç Üniversitesi Hamlesi! Madalya Sahibini Buldu - Resim: 1

2016 yılında başlatılan ve dönüşümlü olarak fen, mühendislik, tıp bilimleri ile sosyal bilimler ve hukuk alanlarında verilen madalya, bu yıl 9. kez sahibini buldu. Atatüre, kuantum optiği ve kuantum teknolojileri alanındaki öncü çalışmaları nedeniyle ödüle layık görülürken, Cambridge Üniversitesi Fizik Bölümü Cavendish Laboratuvarı başkanlığını da yürütüyor.

KOÇ ÜNİVERSİTESİ’NDEN BİLİME ÖNEMLİ KATKI

Törende konuşan Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Sitti, üniversitenin 31 yılda Türkiye’nin en prestijli araştırma üniversitelerinden biri haline geldiğini vurguladı. Prof. Dr. Sitti, Koç Üniversitesi akademisyenlerinin bilimsel yayınlar ve uluslararası projelerdeki başarılarına dikkat çekerken, madalya ile Türkiye’nin yetiştirdiği bilim insanlarının dünya çapındaki tanınırlığını artırmayı amaçladıklarını ifade etti.

“Bu yıl, kuantum teknolojileri ve ağları alanında gerçekleştirdiği öncü araştırmalarıyla yalnızca veri güvenliğini değil, sağlık ve enerji gibi kritik alanları dönüştürme potansiyeli taşıyan bir bilim insanını ağırlıyoruz. Prof. Dr. Mete Atatüre’yi kutluyorum ve kendisinin Koç Üniversitesi ile daha güçlü bağlar kurmasını diliyorum,” dedi.

Kaynak: AA

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