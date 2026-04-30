Rabia Naz Soruşturmasında Şok Gelişme! Baba Şaban Vatan’dan Çarpıcı İddia: Okul Çantası Nereden Çıktı?

Rabia Naz Vatan’ın şüpheli ölümüne ilişkin yıllardır süren soruşturmada yeni bir iddia ortaya çıktı. Baba Şaban Vatan, olay günü ilk incelemelerde bulunamadığı belirtilen okul çantasının saatler sonra aynı noktada ortaya çıkmasını “delil karartma” şüphesi olarak değerlendirerek savcı ve polisler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Giresun’da şüpheli şekilde hayatını kaybeden ve sekiz yıldır aydınlatılamayan Rabia Naz Vatan’ın ölümüyle ilgili yeni bir iddia dosyaya girdi.

Baba Şaban Vatan, kendisine teslim edilen dijital delil materyallerini yeniden incelediğini ve dosyanın seyrini değiştirebilecek nitelikte yeni tespitlere ulaştığını öne sürdü.

Türkiye Gazetesi'nden Gamze Erdoğan'ın haberine göre, kızının okul çantasıyla ilgili yeni detaylara ulaştığını ifade eden Vatan, “Olay günü saat 18.50-20.00 arasında olay yeri ve apartman terasında yapılan incelemelerde okul çantası bulunamamış, görevli polisler de çantayı görmediklerini beyan etmiş. Buna rağmen saat 23.00 sularında ‘çantanın bulunduğu’ bilgisi gelmiş ve aynı teras kısmından teslim alındığı ifade edilmiş. Olay yeri incelemesi sırasında video kaydı alınmaması ve ilk incelemelerde tespit edilemeyen çantanın daha sonra ortaya çıkması, delillerin karartıldığı ve değiştirildiği şüphesini doğuruyor” iddiasında bulundu.

Şaban Vatan, polise verdiği ifadesinde, dönemin görevli inceleme polisi ve diğer kolluk görevlileri, ayrıca soruşturmayı sürdüren savcılar hakkında delil karartma suçuna dâhil oldukları ve okul çantasının görsel detayındaki izin fark edilir derecede olduğu hâlde görmezden gelindiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

