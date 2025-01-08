PTT Saldırganı Hakkında Şoke Eden Detay

Rize'de PTT Başmüdürlüğü binasında gerçekleşen silahlı saldırıda Kargo Dağıtım Müdürü Selim Okumuş ile temizlik görevlisi Ömer Beyazıt isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetmişti.

Katil zanlısı H.K., babası adına gelen kartı almak istemesi ancak PTT görevlilerinin kartı yalnızca kart sahibine teslim edebileceklerini söylemesi üzerine PTT Müdür Vekili Selim Okumuş ile tartışmaya başlamıştı. Tartışma esnasından belindeki silaha sarılan H. K. PTT binasında iki görevliyi vurarak öldürmüştü.

ÇELİK YELEK GİYDİRİLDİ

Saldırgan olayın ardından yakalanırken, saldırı esnasında 14 el ateş ettiği öğrenildi. Saldırgan H.K. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çelik yelek giydirilip; geniş güvenlik önlemleri altında zırhlı araca bindirilerek adliyeye götürüldü.

BAKAN URALOĞLU'NDAN TAZİYE ZİYARETİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT Başmüdürlüğü kargo biriminde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden PTT görevlisi Ömer Beyazıt’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Derepazarı Belediye Başkanı Şaban Kalça, Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer de aileye taziye dileklerini iletti.

Bakan Uraloğlu, taziye ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada saldırı şiddetle kınadığını belirtirken daha sonra Kargo Dağıtım Müdürü Selim Okumuş’un cenazesine katılmak için Hemşin ilçesine geçti.

"ONLARIN KANI YERDE KALMASIN"

Cenazede taziyeleri kabul eden acılı baba İzzet Beyazıt, “Oğlum 44 yaşındaydı. 7 yaşında kız çocuğu var. Onların kanı yerde kalmasın. O kişiye en ağır cezanın verilmesini istiyorum” ifadelerinde bulundu.

Kaynak: DHA