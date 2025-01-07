PTT Başmüdürlüğü'ne Silahlı Saldırı! Saldırgan Etrafa Rastgele Ateş Açtı
Rize'de PTT Başmüdürlüğü binasına giren kimliği henüz belirlenemeyen şahıs rastgele elindeki silahı ateşledi. Saldırıda 2 çalışan ağır yaralandı. Olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
Rize'nin merkeze bağlı Mermerdelen Mahallesi'nde bulunan PTT Başmüdürlüğü binasında akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle kimliği belirsiz bir şahıs girerek elindeki silahı ateşledi. Kurşunların hedefi olan 2 çalışan ağır yaralandı. Olayın ihbar edilmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırgan, gerçekleştirdiği saldırının ardından olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şahsın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: İHA
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