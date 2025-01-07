PTT Başmüdürlüğü'ne Silahlı Saldırı! Saldırgan Etrafa Rastgele Ateş Açtı

Rize'de PTT Başmüdürlüğü binasına giren kimliği henüz belirlenemeyen şahıs rastgele elindeki silahı ateşledi. Saldırıda 2 çalışan ağır yaralandı. Olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Son Güncelleme:
PTT Başmüdürlüğü'ne Silahlı Saldırı! Saldırgan Etrafa Rastgele Ateş Açtı

Rize'nin merkeze bağlı Mermerdelen Mahallesi'nde bulunan PTT Başmüdürlüğü binasında akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle kimliği belirsiz bir şahıs girerek elindeki silahı ateşledi. Kurşunların hedefi olan 2 çalışan ağır yaralandı. Olayın ihbar edilmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırgan, gerçekleştirdiği saldırının ardından olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şahsın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Malatya'da Balkondan Düşen Vatandaş YaralandıMalatya'da Balkondan Düşen Vatandaş YaralandıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Rize PTT
Son Güncelleme:
CHP, DEM'le Ne Konuştu? İşte O Kritik Görüşmenin Perde Arkası İşte O Kritik Görüşmenin Perde Arkası
SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine 12.000 TL Yeni Ödeme: Oranlar Netleşti SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine 12.000 TL Yeni Ödeme: Oranlar Netleşti
Bulaşık Makinesini Böyle Doldurmayanlar Yandı! Faturanız İkiye Katlanacak Bulaşık Makinesini Böyle Doldurmayanlar Yandı! Faturanız İkiye Katlanacak
Kılıçdaroğlu'nu Hedef Almışlardı... 'Adalet Yürüyüşü'ne Saldırı Girişimi Davasında Karar Kılıçdaroğlu'nu Hedef Almışlardı... 'Adalet Yürüyüşü'ne Saldırı Girişimi Davasında Karar