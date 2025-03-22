Protestoların Ardından Ankara ve İstanbul'da Ev Baskınları: Çok Sayıda Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hakkında başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında 19 Mart sabahı gözaltına alınmasının ardından birçok ilde başlatılan protesto eylemleri üniversite kampüslerinde ve şehir merkezlerinde 3 gündür devam ediyor.

Eylem yapan öğrencilere yönelik ev baskınları başladı. İstanbul ve Ankara'da çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Çağdaş Hukukçular Derneği Ankara şubesinin sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Ankara’da ev baskınları ile öğrenciler TEM tarafından gözaltına alınıyor. Gözaltı sayısı çok olup gözaltılara ve arama kararı gösterilmeksizin ev aramaları yapılmaya devam ediliyor. Süreci takip ediyoruz. Ankara’da sabah saatlerinde başlatılan operasyon ile üyemiz Av. Semra Demir de gözaltına alınmıştır. Arkadaşımızı ve diğer tüm gözaltıları derhal serbest bırakın! Baskılar bizi yıldıramaz!" denildi.

Ankara’da sabah saatlerinde başlatılan operasyon ile üyemiz Av. Semra Demir de gözaltına alınmıştır. Arkadaşımızı ve diğer tüm gözaltıları derhal serbest bırakın! Baskılar bizi yıldıramaz! — ÇHD Ankara Şube (@chdankara) March 22, 2025

ERKAN BAŞ'TAN AÇIKLAMA

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, sosyal medya hesabından, "Antalya’da MYK üyemiz Yunus Başaran, İl Başkanımız Enes Keskin ve İl Yönetim Kurulu üyelerimizin de aralarında olduğu arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı. İzmir’de PM üyemiz Orhan Kiper ve öğrenci yoldaşlarımız gözaltında." bilgisini paylaştı.

Ankara, İstanbul, İzmir, Çanakkale’de de ev baskınları yapıldığını söyleyen Baş, konuyu yakından takip ettiklerini söyledi.

Antalya’da MYK üyemiz Yunus Başaran, İl Başkanımız Enes Keskin ve İl Yönetim Kurulu üyelerimizin de aralarında olduğu arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı.

İzmir’de PM üyemiz Orhan Kiper ve öğrenci yoldaşlarımız gözaltında.

Ankara, İstanbul, İzmir, Çanakkale’de de ev… https://t.co/mbQeAtrcPX — Erkan BAŞ (@erkbas) March 22, 2025

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Kaynak: Haber Merkezi