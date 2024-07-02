Profesör Karasu'nun ölümünde sır perdesi kalktı! Ön otopsi raporu ortaya çıktı

Kaybolmasının ardından 5. günde elleri arkadan bağlanmış halde bulunan Prof. Dr. Bekir Karasu'nun ölümünde ön otopsi raporu ortaya çıktı.

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Profesör Karasu'nun ölümünde sır perdesi kalktı! Ön otopsi raporu ortaya çıktı

Eskişehir’de ortadan kaybolmasının ardından, 5 gün sonra Porsuk Çayı’nda elleri arkadan bağlanmış halde bulunan Prof. Dr. Bekir Karasu’nun ön otopsi raporu ortaya çıktı.

NTV’de yer alan habere göre, Eskişehir Teknik Üniversitesi’nde (ESTÜ) görevli öğretim üyesi Karasu’nun olay günü bir kafile ile geziye çıktığı ve 5 kişilik grubu aracına aldığı belirlendi. Karasu’nun ölümüne ilişkin ön otopsi raporunda, boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Karasu’nun kesin ölüm nedeni ise ayrıntılı otopsi sonucuyla birlikte belli olacak.

PROFESÖRÜN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN DETAYLAR

Karasu’nun kaybolmadan önce 5 kişiyi aracına aldığı tespit edilirken, profesörün olay günü kafile ile geziye çıktığı bildirildi.

Olaya ilişkin soruşturmada, Karasu’nun başlangıçta kendisiyle arkadaşlık bağı kuran bir grup tarafından gasp edildiği anlaşıldı.

Karasu’nun ölümü ile ilgili 7 şüpheli belirlenirken bunlardan 5’i gözaltına alındı.

Kayıp 2 zanlıyı arama çalışmaları ise sürüyor.

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Eskişehir Porsuk Çayı
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