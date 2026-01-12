'Prof. Vicdan' Ayten Erdoğan’a Tahliye

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ödeme güçlüğü çeken hastalara ücretsiz tedavi uyguladığı gerekçesiyle kamuoyunda 'Prof. Vicdan' olarak tanınan Prof. Dr. Ayten Erdoğan hakkında kararı çıktı. Bir ilaç operasyonu kapsamında tutuklanan Prof. Dr. Ayten Erdoğan ile birlikte tutuklu bulunan 3 sanık, Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut delil durumu ve tutukluluk sürelerini dikkate alarak Prof. Dr. Ayten Erdoğan ve diğer 3 sanığın tahliyesine karar verdi.

Kaynak: ANKA