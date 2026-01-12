'Prof. Vicdan' Ayten Erdoğan’a Tahliye

Ödeme güçlüğü çeken hastalara ücretsiz tedavi uyguladığı için 'Prof. Vicdan' olarak tanınan Prof. Dr. Ayten Erdoğan ilk duruşmada tahliye edildi.

'Prof. Vicdan' Ayten Erdoğan’a Tahliye
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ödeme güçlüğü çeken hastalara ücretsiz tedavi uyguladığı gerekçesiyle kamuoyunda 'Prof. Vicdan' olarak tanınan Prof. Dr. Ayten Erdoğan hakkında kararı çıktı. Bir ilaç operasyonu kapsamında tutuklanan Prof. Dr. Ayten Erdoğan ile birlikte tutuklu bulunan 3 sanık, Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut delil durumu ve tutukluluk sürelerini dikkate alarak Prof. Dr. Ayten Erdoğan ve diğer 3 sanığın tahliyesine karar verdi.

Kaynak: ANKA

Etiketler
Tahliye
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Ünlülere Uyuşturucu Soruşturmasında 3 Kişi Tutuklandı Ünlülere Uyuşturucu Soruşturmasında 3 Kişi Tutuklandı
Tokat'ta Tartışma Ölümle Sonuçlandı! Başından Vurdu, Kaçtı Tartışma Ölümle Sonuçlandı! Başından Vurdu, Kaçtı
ÇOK OKUNANLAR
Emekliden Memura Torba Yasa Geliyor: Milyonların Gözü Meclis’te! SGK Uzmanı İsa Karakaş Tek Tek Anlattı Emekliden Memura Torba Yasa Geliyor: Milyonların Gözü Meclis’te
Ünlülere Uyuşturucu Soruşturmasında 3 Kişi Tutuklandı Ünlülere Uyuşturucu Soruşturmasında 3 Kişi Tutuklandı
Tapu Masrafları Sil Baştan Değişti: Devlet Düğmeye Bastı! Ev Alacak ve Satacak Herkesi İlgilendiriyor Tapu Masrafları Sil Baştan Değişti: Devlet Düğmeye Bastı! Ev Alıp Satacak Herkesi İlgilendiriyor
Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na İhale Soruşturması: 6’sı Asker 20 Şüpheli Gözaltında Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na İhale Soruşturması
Milyonlar Bekliyor! En Düşük Emekli Maaşı İçin Kritik Tarih Belli Oldu Milyonlar Bekliyor! En Düşük Emekli Maaşı İçin Kritik Tarih Belli Oldu