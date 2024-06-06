Prof. Oytun Erbaş'tan skandal iddia: Kadın kaç kişi ile birlikte olmuş DNA’sından bulunabilir

Daha önce Koronavirüs Türkleri teğet geçecek açıklamalarıyla gündem olan Prof. Dr. Oytun Erbaş, kadınların birlikte olduğu erkeklerin DNA'sını karnında taşıdığını iddia etti.

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Prof. Oytun Erbaş'tan skandal iddia: Kadın kaç kişi ile birlikte olmuş DNA’sından bulunabilir

Prof. Dr. Oytun Erbaş’ın yaklaşık bir yıl önce konuk olduğu programdaki açıklamalarıyla gündem oldu. Erbaş, kadınların birlikte olduğu erkeklerin DNA’sını karnında taşıdığını söyledi. Prof. Erbaş, “Bir analiz yapsaydım bir kadının kaç kişiyle beraber olduğunu DNA’nızdan bulabilirdim” iddiasını ortaya attı.

Akıllara zarar açıklamalarıyla tanınan Oytun Erbaş’ın videosunu paylaşan Doç. Dr. Kaan Yılancıoğlu, iddiayı yalanladı.

Prof. Dr. Erbaş şu ifadeleri kullandı: “Kadınların kanına bakıldığı zaman beraber olduğu erkeklerin DNA’sını bulabilirsiniz, DNA’sını kanında taşır. Bir süre sonra kalbinizde ve beyninizde taşımaya başlıyorsunuz. Eğer prezervatifsiz ilişki olursa spermin DNA’sı size geçer. Bir analiz yapsaydım bir kadının kaç kişiyle beraber olduğunu DNA’nızdan bulabilirdim.”

“AĞZIM AÇIK İZLEDİM”

Videoyu paylaşan Doç. Dr. Kaan Yılancıoğlu, “Ben genetik doçentiyim ağzım açık dinledim. Spekülasyon yapılır, yapılmasına da böylesini ne gördüm ne işittim. Biraz ufak mı atsak diyorum! Millet şimdi bizi aramaya başlarsa eşime test yaptırmak istiyorum diyerek, hiç şaşırmam!” ifadelerini kullandı.

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