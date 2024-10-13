Prof. Orhan Şen'den Kar Yağışı Uyarısı! 10 Santimi Bulacak...
Meteoroloji Doğu Karadeniz'de kuvvetli sağanak ve kar yağışı beklendiğini duyurdu. Prof. Dr. Orhan Şen ise, önümüzdeki Perşembe ve hafta sonu sıcaklıkların Anadolu'da düşmeye devam edeceğini belirterek "Hafta sonu Karadeniz iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun Sivas dahil kuzey ve doğusunda 5-10 cm kar olur" dedi.
Kaynak: Hürriyet
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz kıyı illeri için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Açıklamaya göre, bölgede yarın öğleden sonra başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, özellikle Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde etkili olacağı belirtiliyor. Akşam saatlerinden itibaren ise Rize ve Artvin kıyı kesimlerinde yağışların kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
YAĞIŞLAR PAZARTESİ SABAHINA KADAR SÜRECEK
Tahminlere göre, kuvvetli sağanak yağışlar 14 Ekim Pazartesi sabahına kadar etkili olacak ve ardından bölgeyi terk edecek. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, fırtına ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği vurgulanıyor.
METEOROLOJİ’DEN SARI KODLU UYARI
Meteoroloji, Artvin, Giresun, Kastamonu, Ordu, Rize, Sinop, Trabzon, Zonguldak, Bartın ve Düzce için sarı kodlu uyarı verdi. Özellikle hafta sonu bu illerde sert hava koşulları bekleniyor.
Hürriyet'te yer alan habere göre, CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabı üzerinden hava durumu değerlendirmesinde bulundu. Şen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Bugün yağmur Karadeniz bölgesinde, Sıcaklıklar Kuzey, Batı ve İç bölgelerde 4-5 derece azalacak. Önümüzdeki perşembe ve hafta sonu sıcaklıklar Anadolu'da düşmeye devam ederek hafta sonu Karadeniz iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun Sivas dahil kuzey ve doğusunda 5-10 cm kar olur."
"Bugün İstanbul'da yağmur yok 20 C. Ankara 21, İzmir 28, Antalya 28 C. Önümüzdeki hafta sonuna doğru İstanbul Ankara'da sıcaklıklar 15-16 dereceye ve altına düşer. İzmir de 20 derecelere düşer. İstanbul Ankara'ya kar yağmaz. Ama soğuk sobaları yaktırır."