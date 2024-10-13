Prof. Orhan Şen'den Kar Yağışı Uyarısı! 10 Santimi Bulacak...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz kıyı illeri için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Açıklamaya göre, bölgede yarın öğleden sonra başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, özellikle Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde etkili olacağı belirtiliyor. Akşam saatlerinden itibaren ise Rize ve Artvin kıyı kesimlerinde yağışların kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.