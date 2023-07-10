Prof. Dr. Turhan Yazgan'ın eşi Gülen Yazgan vefat etti

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Kurucu Başkanı Prof. Dr. Turan Yazgan'ın eşi Gülen Yazgan vefat etti. Gülen'in cenazesi yarın toprağa verilecek.

Prof. Dr. Turhan Yazgan'ın eşi Gülen Yazgan vefat etti

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Kurucu Başkanı Prof. Dr. Turan Yazgan'ın eşi Gülen Yazgan vefat etti. 

Yazgan'ın cenaze namazı yarın (11 Temmuz Salı) öğle namazının ardından Fatih Camii'nde kılınacak ve Kozlu Mezarlığı'ndaki aile mezarlığında toprağa verilecek. 

Vakıf'tan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: 

"Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı'nın Kurucu Başkanı ve Türk Dünyasının Yolbaşçısı Prof. Dr. Turan Yazgan Hocamızın hayat yoldaşı değerli eşleri; Karahan, Korhan, Közhan Yazgan Beylerinin ve Türk Dünyası sevdalılarının sevgili annesi Gülen Yazgan Hanımefendi bu sabah uçmağa varmıştır. 

Gülen Annemizin cenazesi yarın Fatih Camisi'nde öğle namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından Eski Kozlu Mezarlığı'nda sevgili eşleri Turan Yazgan Hocamızın yanında vatan toprağına emanet edilecektir."

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