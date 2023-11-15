Prof. Dr. Şenol'u 'dana dili' ile tehdit etmişti: Mustafa Yücel, trafik kazasında hayatını kaybetti

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde kontrolden çıkan pikabın park halindeki iş makinesine çarpması sonucu baba-kız yaşamını yitirdi, sürücünün eşi ve diğer kızı ise yaralandı. Hayatını kaybeden sürücünün, Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'u dana dili ile tehdit ettiği öğrenildi.

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Prof. Dr. Şenol'u 'dana dili' ile tehdit etmişti: Mustafa Yücel, trafik kazasında hayatını kaybetti

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde kontrolden çıkan pikabın park halindeki iş makinesine çarpması sonucu baba kız hayatını kaybetti, sürücünün eşi ve diğer kızı ise yaralandı.

Eskişehir-Mihalıççık kara yolunda seyreden Mustafa Yücel (40) idaresindeki 26 UC 793 plakalı pikap, Karageyikli Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine park halinde bulunan ekskavatöre çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalede sürücü Mustafa Yücel ve kızı Nisa Yücel'in (8) hayatını kaybettiğini belirledi.

Eşi Firdevs Yücel (49) ve diğer kızı Sena Yücel (8) ise Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Baba ve kızının cenazeleri olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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"DANA DİLİ" İLE TEHDİT DAVASINDA CEZA ALMIŞ

Öte yandan, kazada ölen pikap sürücüsü Mustafa Yücel'in, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'un muayenehanesine dana dili göndererek tehdit ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada hapis cezası aldığı öğrenildi.

Mustafa Yücel, Prof. Dr. Şenol'a yönelik 29 Temmuz 2022'deki gerçekleştirdiği eylem nedeniyle "özel işaretlerle zincirleme şekilde tehdit" suçundan 4 yıl 6 ay, "ısrarlı takip" suçundan ise 1 yıl olmak üzere 5 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış, hükümle birlikte Yücel'in tutuklu bulunduğu süre de göz önünde bulundurularak, "bulunduğu il sınırını terk etmeme" şartıyla tahliye edilmişti.

Prof. Dr. Şenol'u 'dana dili' ile tehdit etmişti: Mustafa Yücel, trafik kazasında hayatını kaybetti - Resim : 2

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