Prof. Dr. Sami Şekeroğlu Hayatını Kaybetti

MSGSÜ Sinema Televizyon Bölümü kurucularından Prof. Dr. Sami Şekeroğlu'ndan acı haber geldi. Şekeroğlu İstanbul'da hayatını kaybetti.

Prof. Dr. Sami Şekeroğlu Hayatını Kaybetti

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Sinema Televizyon Bölümü kurucularından Prof. Dr. Sami Şekeroğlu, 87 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti.

Film Sanayii ve Tüm Sanatçıları Güçlendirme Vakfı (Film-San), sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda, "Sinema emektarı Prof. Dr. Sami Şekeroğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadesini kullandı.

Yazar ve yönetmen Gani Müjde de yaptığı paylaşımda, "Öğretmenler Günü'nde öğretmenimizi kaybettik. Okulumuz MSGSÜ Sinema Televizyon bölümünün kurucusu Prof. Dr. Sami Şekeroğlu bugün aramızdan ayrılmış. Hayatımıza kattığı her şey için minnetle, şükranla, teşekkürlerle yolcu ediyoruz Sami Hoca'yı. Biz yaşadığımız sürece unutulmayacaktır" ifadelerine yer verdi.

'İLK SİNEMA PROFESÖRÜMÜZÜ KAYBETTİK'

Yönetmen Nazif Tunç ise "Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi, ilk sinema profesörümüz, Türk Film Arşivi'nin kurucusu, binlerce sinemacı yetiştiren Sami Şekeroğlu'nun vefat haberini üzüntüyle öğrendik. Merhuma rahmet, sevenlerine de baş sağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun" paylaşımıyla Şekeroğlu'na rahmet diledi.

Kaynak: AA

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