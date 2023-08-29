Prof. Dr. Naci Görür'den Konya depremi açıklaması: O fayı işaret etti

Konya'da sabah saatlerinde meydana gelen depremin ardından açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, Eskişehir fayını işaret etti.

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Prof. Dr. Naci Görür'den Konya depremi açıklaması: O fayı işaret etti

Prof. Dr. Naci Görür, Konya’da sabah saatlerinde meydana gelen ve Kandilli’nin büyüklüğünü 5,1, AFAD’ın ise 4,8 olarak açıkladığı depremin ardından bir açıklama yaptı. Görür, Eskişehir fayını işaret etti.

Depremin hissedildiği kentlerde zarar oluşmadığı bildirilirken, Görür depremin ardından şunları yazdı

"Konya, Kulu-Tavşancalı’da 5,1 deprem oldu . Yakınlarda aynı bölgede aynı büyüklükte deprem Çandır- Selçuklu’da olmuştu. Bugünkü deprem muhtemelen Eskişehir Fay Zonunun devamında oluştu (Esat vd 2016), sevgiyle"

Kaynak: Gerçek Gündem

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