Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul açıklaması: "Depremin olacağı kesin, artık sonlarındayız"
Uzmanlar, İstanbul depreminin de kapıda olduğunu ancak şehrin hazır olmadığını açıklıyor. Prof. Dr. Naci Görür, depremin tarihine ilişkin "2016’ları geçtiğimize göre sonlarındayız. Bu depremin mutlaka olacağı ve geleceği kesin" dedi. İşte Naci Görür'ün İstanbul depremi açıklamaları...
6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremlerle Türkiye’nin 10 şehri yıkıldı. Açıklanan rakamlara göre 50 binin üzerinde insan hayatını kaybetti. Depremin üzerinden geçen 6 aya rağmen 10 şehirde yaşam normale dönmedi, vatandaşlar çadırda yaşamaya devam ediyor.
Türkiye’nin önünde bekleyen büyük tehlikelerden birisi de bilim insanları tarafından sürekli uyarılan büyük İstanbul depremi… Depremle ilgili uyarılarını sıklaştıran uzmanlar mega kentin böyle bir felaketin altından kalkmak için hazır olmadığını söylüyorlar. Yapılan araştırmalar, olası bir depremde binlerce evin yıkılacağını öngörüyor.
Olası İstanbul depreminin zamanlamasıyla ilgili Prof. Dr. Naci Görür, TV5'te yaptığı açıklamada, “Zamanlama bence hiç önemli değil. Bu asıl hedeften uzaklaşmak anlamına geliyor. Ben desem ki; 50 sene sonra olacak bizim insanımız ölecek” dedi.
“2016’LARI GEÇTİĞİMİZE GÖRE SONLARINDAYIZ, HALA HAZIR DEĞİLİZ”
Görür, sözlerine, “İlla merak ediliyorsa 99’dan sonra 30 sene içerisinde her an olmak kaydıyla Marmara Bölgesi’nde 7’nin üzerinde depremin beklendiği bilimsel verilerle ortaya konuldu. 30 sene desem bunun artı-eksi 13 senesi var tabii. 99’dan sonra 30 sene koysanız 2029 olur. Bunu 13 sene aşağı, 13 sene yukarı çekerseniz 2045 ile 2016 olabilir. Biz 2016’ları geçtiğimize göre sonlarındayız. Bu depremin mutlaka olacağı ve geleceği kesin. Biz depreme hala hazır değiliz” diye devam etti.
“BUNLARIN 1-2 YIL DAHA DEVAM EDEBİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ”
Prof. Dr. Naci Görür son günlerde meydana gelen depremlerle ilgili olarak da “O bölgede 2 büyük deprem oldu. Bölgedeki aktif fay sistemleri özellikle depremleri üreten fay sistemleri daha uzun zaman dengeyi bulmak için belirli ölçüde depremler oluşturacaktır. Genel anlamda, bunlara artçı diyebilirsiniz. Bunların 1-2 sene daha devam edebileceğini düşünüyoruz. Gittikçe daha küçülecek ve oluşum sıklıkları azalacaktır. O bölgedeki komşu ve deprem üreten faylarla ilişkili fayları da tetikledi bir anlamda onlara da stres yükledi. Stres transferi, o fayların stres alanlarında değişikliğe neden oldu” dedi.