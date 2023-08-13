Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul açıklaması: "Depremin olacağı kesin, artık sonlarındayız"

“BUNLARIN 1-2 YIL DAHA DEVAM EDEBİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ”

Prof. Dr. Naci Görür son günlerde meydana gelen depremlerle ilgili olarak da “O bölgede 2 büyük deprem oldu. Bölgedeki aktif fay sistemleri özellikle depremleri üreten fay sistemleri daha uzun zaman dengeyi bulmak için belirli ölçüde depremler oluşturacaktır. Genel anlamda, bunlara artçı diyebilirsiniz. Bunların 1-2 sene daha devam edebileceğini düşünüyoruz. Gittikçe daha küçülecek ve oluşum sıklıkları azalacaktır. O bölgedeki komşu ve deprem üreten faylarla ilişkili fayları da tetikledi bir anlamda onlara da stres yükledi. Stres transferi, o fayların stres alanlarında değişikliğe neden oldu” dedi.