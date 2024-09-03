Prof. Dr. Kaboğlu’ndan Dilruba Kayserilioğlu Yorumu

Değişim İçin Avukatlar grubu Çağlayan’daki İstanbul Adliye Sarayı önünde bir araya gelerek yeni adli yılın açılışı için bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Kadın avukat katılımının yoğun olduğu açıklamada konuşan İstanbul Barosu Başkan adayı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu anayasanın bilerek ve isteyerek yasama, yürütme ve yargı üçlüsünde ihlal edilmesinden kaynaklanan derin bir kriz söz konusu olduğunu belirterek “Bu kriz aşılmadığı sürece demek ki yeni adli yılda barolara düşen görev çok daha fazla olacaktır. Bunun öncülüğünü de İstanbul Barosu yapmalıdır” diye konuştu.

‘ADLİ YILIN AÇILIŞ TÖRENİNİ BİLE SORUNLU YAPTIK’

Yargıtay’da düzenlenen 2024-2025 adli yıl açılış törenine değinen Kaboğlu, “Ankara’da dün adli yılın açılışı yapıldı, devlet töreni düzenlendi. Orada parti başkanı ve adli yargı temsilcisi konuştu. Adli yargı temsilcisi hemen hemen parti başkanının sözlerini yineledi. Savunma temsilcisi konuşunca sesi kısıldı. Adli yılın açılış törenini bile sorunlu yaptık. Bunun anlamı 2023-2024’teki sorunlu dönemin 2024-2025 döneminde de devam edeceği anlamına gelmektedir. Dünyanın hiçbir demokratik devletinde tanık olunmayan olaylara tanık olduk” ifadelerini kullandı.

‘MUHALİFE YAPTIRIM UYGULAMA YARIŞINDALAR’

Adliyede polisin kötü muamelesi ile karşılaşan Avukat Sedef Ünal’a ve tutuklanan avukat Dilek Ekmekçi’ye de konuşmasında yer veren Kaboğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Avukatlar ile Türkiye genelinde Dilruba Kayserilioğlu’nun hem gözaltına alınması hem de keyfi biçimde serbest bırakılması bütün yasama-yürütme ve yargı çerçevesindeki çürümeyi işaret ediyor. Anayasa dışı talimatlar doğrultusunda durumdan vazife çıkararak muhalif olana, farklı düşünce beyan edene, doğruyu söyleyene nasıl keyfi bir biçimde yaptırım uygularız yarışında.”

Kaboğlu sözlerini şöyle noktaladı:

“Biz yaşları 20’lern 80’lere kadar lan 65 bin İstanbul barosu avukatı olarak bütün Türkiye’deki anayasal yıkıma dur demek için yola çıktık. Biz anayasanın yok sayılmasına öfkeliyiz ve İstanbul Barosu’nu bu hedefte çalışmaya davet ediyoruz. İstanbul barosuna düşen yasama yargı yürütme bağlamında ne kadar görev varsa hepsini kucaklama hazırız.”

Kaynak: Gerçek Gündem