Prof. Dr. Ersoy canlı yayında aktardı: Beklenen İstanbul depreminin yerini ve büyüklüğünü açıkladı!
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Marmara Denizi'nde meydana gelen 3,3 büyüklüğündeki depremin ardından canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Marmara Denizi Yalova açıklarında önceki gün meydana gelen 3.3 büyüklüğünde deprem çevre illerden de hissedildi. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, tedirginliğe neden olan sarsıntının ardından CNN Türk canlı yayınında önemli açıklamalar yaptı. Ersoy, İstanbul’un Silivri ilçesi ile Gölcük arasında 7 büyüklüğünde bir deprem beklediklerini söyledi.
Prof. Dr. Ersoy'un açıklamaları şu şekilde:
"Deprem düşük şiddetli olsa da bu kadar çok hissedilmesinin sebebi olarak, bulunduğunuz yerin zemini de çok önemli. Ayrıca deprem olan yer derinde değilse, bu da sanıyorum 7 km civarında. Dolayısıyla enerji soğurulmadan, yani absorbe olmadan yüzeye yayıldığı için daha fazla hissediliyor.
Günlük deprem aktivitesine baktığımız zaman Türkiye’de 50-100 arasında değişiyor. Yani her gün 50 ila 100 deprem oluyor. Biraz değişken olmakla birlikte. Bu genel deprem aktivitesi içerisinde Türkiye’nin her bölgesinde deprem oluyor. Nitekim Marmara’da da böyle bir durum söz konusu. Yani günlük deprem aktivitesi içerisinde algılayabileceğimiz bir deprem büyüklük itibariyle de."
"Bir sonraki olabilecek depremi etkileyebilecek bir yerde mi, onu saptamak gerekir. Yalova açıklarında olan bu depremi de o anlamda değerlendirmek gerekiyor. Bu harita üzerinde gördüğünüz her kırmızı çizgi bir fay olup, 5.5 büyüklüğünden daha büyük depremler oluşturabilecek faylar bunlar.