Prof. Dr. Ersoy canlı yayında aktardı: Beklenen İstanbul depreminin yerini ve büyüklüğünü açıkladı!

Prof. Dr. Ersoy'un açıklamaları şu şekilde:

"Deprem düşük şiddetli olsa da bu kadar çok hissedilmesinin sebebi olarak, bulunduğunuz yerin zemini de çok önemli. Ayrıca deprem olan yer derinde değilse, bu da sanıyorum 7 km civarında. Dolayısıyla enerji soğurulmadan, yani absorbe olmadan yüzeye yayıldığı için daha fazla hissediliyor.