Prof. Dr. Coşkun Özdemir Hayatını Kaybetti

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İstanbul Tabip Odası, Prof. Dr. Coşkun Özdemir’in vefatını duyurarak ailesine, yakınlarına ve tüm meslektaşlarına başsağlığı diledi. Oda, Özdemir’in hekimlik değerlerini ve meslek örgütlenmesini savunan tutumuyla bilimsel ve mesleki alanda kalıcı bir miras bıraktığını vurguladı.

COŞKUN ÖZDEMİR KİMDİR?

1952 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun olan Özdemir, Ruh ve Sinir Hastalıkları (Nöropsikiyatri) alanında uzmanlaştı. 1978 yılında Türkiye Kas Hastalıkları Derneği’nin kurucu başkanlığını üstlenen Özdemir, Türkiye’de kas hastalıkları alanındaki bilimsel çalışmaların gelişmesine öncülük etti. Nöroloji alanında da önemli çalışmalara imza atan Özdemir, 1989-1996 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürüttü.

Özdemir, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından demokratik haklar ve meslek örgütleri üzerindeki baskıların yoğun olduğu dönemde İstanbul Tabip Odası Başkanlığı görevini üstlendi.

Kaynak: Haber Merkezi