Prof. Dr. Çetin Yetkin Hayatını Kaybetti

Bir süredir böbrek yetmezliği nedeniyle Medstar Antalya Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören Prof. Dr. Çetin Yetkin, 84 yaşında yaşamını yitirdi.

Prof. Yetkin'in oğlu Barış Yetkin ve torunu Deniz Yetkin, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımla Yetkin'in cenazesinin yarın öğle namazı sonrasında Antalya Konyaaltı Çağlarca Mahallesi'nden öğlen vakti kaldırılırak defnedileceğini bildirdiler.

ÇETİN YETKİN KİMDİR?

1939, İstanbul doğumlu olan Yetkin hukukçu, gazeteci-yazar ve akademisyen olarak çalışmalarda bulundu. 1 Mayıs 1977'nin soruşturma savcısıydı. İİTİA-Siyasal Bilimler Fakültesi'nde verdiği Türk Halk Hareketleri ve Devrimler adlı dersle adından söz ettirdi.

TED Ankara Koleji, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup doktorasını aynı fakültede Hukuk Felsefesi alanında yaptı (1965-69). Ankara ve İstanbul’da savcı yardımcılığı görevlerinde bulundu.

1982 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde siyaset bilimi doçenti oldu. 1986-91 yılları arasında Güneş, Hürriyet ve Milliyet gazetelerinde gazeteci-yazar ve danışman olarak çalıştı. 1991’den itibaren yerleştiği Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptı.

1992 yılında Cumhuriyet Tarihi Anabilim Dalında profesörlüğe yükseldi. 1997’de kendi isteğiyle emekliye ayrıldı.

KARA: ÇOK ŞEY ÖĞRENDİĞİMİZ UNUTULMAZ HOCALARIMIZDAN

Prof. Dr. Çetin Yetkin'in vefatıyla ilgili olarak İİTİA-Şişli Siyasal'dan öğrencisi olan yazarımız Muzaffer Ayhan Kara duygu ve düşüncelerini şöyle paylaştı:

"Çetin Hoca'dan öğrencileri olarak o dönemde kendisinden çok şey öğrendik. Özellikle Türk Halk Hareketleri ve Devrimler dersi fenomen derslerimiz arasındaydı. O dersle birlikte siyasal tarihe başka bir gözle bakmayı, görmeyi öğrendik diyebilirim. Daha sonra da kitaplarıyla bilgi dağarcığımız genişledi. Hocamız Çetin Yetkin'e hayatımıza kattıkları için minnettarız. İyi ki öğrencisi olmuşuz, iyi ki onun rahle'i tedridatından geçmişiz. Ruhu şad olsun."