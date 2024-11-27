Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan O Kenttekilere Uyarı: 'Bugün Evlere Girmeyin'

Bitlis'te meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan uyarı geldi. Ercan, "M4,3 ardından daha büyük bir deprem gelirse şaşırtıcı olur. Ancak bekleyip göreceğiz. Önlem olarak, Hizanlılar bugün evlerini kullanmasalar iyi olur." dedi.

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Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan O Kenttekilere Uyarı: 'Bugün Evlere Girmeyin'

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 05.50'de merkez üssü Bitlis olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 8.71 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Yapılan ilk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

"EVLERİNİZE GİRMEYİN" UYARISI

Yer bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, depremin ardından uyarılarda bulundu.

Ercan, sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"Bitlis Hizan İçlikavak’da 05.50 ile 05,56 da 6 dakika arayla M4,3 büyüklüğünde iki tane küçük deprem, 5 km odak derinliğinde oldu. Hizan birinci önemde deprem bölgesidir. Yeri geren, sarsan güç güneyden kuzeye bastıran Arap kalkanı ile onu oluşturan Bitlis Bindirme Kuşağından gelir. Bitlis içinde bugüne dek görülen en büyük deprem 1582 de M6,4’lük depremdir. M4,3 ardından daha büyük bir deprem gelirse şaşırtıcı olur. Ancak bekleyip göreceğiz. Önlem olarak, Hizanlılar bugün evlerini kullanmasalar iyi olur.

Bitlis'te 4.3 Büyüklüğünde DepremBitlis'te 4.3 Büyüklüğünde DepremGüncel

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