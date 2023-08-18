Prof. Dr. Ahmet Ercan ezberleri bozdu: Marmara depremi için tarih verdi

17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de başta Marmara Bölgesi olmak üzere tüm Türkiye büyük bir kâbusa uyandı. 7,4 büyüklüğünde meydana gelen ve 45 saniye süren Marmara Depremi, Kocaeli, Sakarya, İstanbul, Düzce ve Yalova'da büyük bir yıkıma yol açtı. Depremde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 953 kişi yaralandı.