Preveze Deniz Zaferi'nin Yıl Dönümü! 16 Gemi Boğazda

Preveze Deniz Zaferi’nin 486'ıncı yıldönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü Kutlamaları çerçevesinde kutlama yapılıyor.

TCG ANADOLU GEMİSİNE HELİKOPTERLE İNİŞ

Türkiye'nin ilk Amfibi hücum gemisi ve dünyanın ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu gemisine Preveze deniz zaferleri kutlamaları için basın mensupları sabah saatlerinde Sancaktepe askeri havalimanından kalkan helikopter ile Karadeniz açıklarında demirlenen TCG Anadolu gemisine iniş yaptı. Basın mensuplarının gemiye iniş anları ise helikopterden havadan görüntülendi.

Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü etkinlikleri çerçevesinde bugün Deniz Kuvvetleri'ne ait 16 gemi, Türkiye'nin çeşitli limanlarını ziyaret edecek.

Bu etkinlik kapsamında gemiler, 10:00 ile 16:00 saatleri arasında halka açık olacak. Böylece ziyaretçiler, denizciliğin gücünü yakından gözlemleme fırsatı bulacak. Saat 11.00 itibarıyla 16 gemi ile İstanbul Boğazı'nda geçiş yapılacak.

BAKAN URALOĞLU'NDAN MESAJ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Preveze Deniz Zaferi’nin 486. yıl dönümü kutladı. Uraloğlu mesajında, "Denizcilik tarihimizin en şanlı zaferlerinden biri olan Preveze Deniz Zaferi’nin 486. yıl dönümü kutluyor, Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa ve leventlerini hayırla yad ediyorum. Denizlerimizde görev yapan kahraman denizcilerimizin de Deniz Kuvvetleri Günü kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.

MSB PAYLAŞIM YAPTI

MSB, "Türk donanmasının gücünü tüm dünyaya gösteren Preveze Deniz Zaferi’nin 484’üncü yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kutlu olsun. Zaferin yıl dönümünde Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa’yı, şanlı ecdadımızı, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." paylaşımını yaptı.

Kaynak: AA