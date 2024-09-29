Prenses Sabiha Fazile İbrahim Son Yolculuğuna Uğurlandı

Sultan Vahideddin’in ve son Halife Abdülmecid Efendi’nin soyundan gelen Prenses Sabiha Fazile İbrahim, geçtiğimiz Cuma sabahı İstanbul’da hayatını kaybetmişti.

83 yaşında vefat eden Osmanlı Hanedan üyesi İbrahim için öğle namazını müteakip İstanbul Bebek Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, çocukları ve yakınlarının yanı sıra tarihçi İlber Ortaylı ve gazeteci Murat Bardakçı da katıldı. Sabiha Fazile İbrahim’in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından 1998’de vefat eden annesi Zehra Hanzade Sultan’ın Aşiyan Mezarlığı’ndaki kabrine defnedildi.

'İNZİVAYI VE SÜKUNETİ SEVEN BİRİYDİ'

Sabiha Fazile İbrahim’in Osmanlı ailesinin ve Mısır Hanedanı’nın 20.yüzyıldaki tarih ve filoloji alanındaki en yetkili simalarından biri olduğunu söyleyen Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Genç denecek yaşta ayrıldı aramızdan. Hareketli bir hayatı oldu, onun isteği dışında gerçekleşti aslında inzivayı ve sükuneti seven biriydi. Türkiye’ye çok sık geliyordu son zamanlarda Fransa’da yaşamasına rağmen. Anılarıyla ve tarih sayfasıyla yaşayacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA