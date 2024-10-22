Prens 3. Sezon İçin Geri Sayım Başladı: BluTV Resmen Duyurdu

BluTV, ilk iki sezonuyla izleyicileri hayran bırakan Prens dizisi için 3. sezon duyurusunu yaptı.

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Prens 3. Sezon İçin Geri Sayım Başladı: BluTV Resmen Duyurdu

BluTV’nin sevilen komedi dizisi Prens için yeni sezon müjdesi geldi. Başrollerinde Giray Altınok, Derya Pınar Ak, Ceyda Düvenci ve Aslı Tandoğan gibi önemli isimlerin yer aldığı dizinin üçüncü sezonu için heyecan verici bir duyuru yapıldı.

Prens 3. Sezon İçin Geri Sayım Başladı: BluTV Resmen Duyurdu - Resim : 1

BluTV, sosyal medya platformu X üzerinden kısa bir tanıtım videosu paylaşarak, “Çok yakında” mesajını verdi. Net bir yayın tarihi verilmemiş olsa da Prens’in yeni sezonu için geri sayım başlamış oldu. Dizi yakın zamanda izleyicilerle buluşacak.

Prens 3. Sezon İçin Geri Sayım Başladı: BluTV Resmen Duyurdu - Resim : 2

İlk iki sezonuyla büyük beğeni toplayan Prens, üçüncü sezonunda da izleyicileri kahkahalara boğmaya hazırlanıyor. Dizi, genel olarak kimse tarafından sevilmeyen ve ailesinin isim verme zahmetine bile girmediği bir ülke olan Bongomia’nın Prens’inin başından geçen komik olayları konu alıyor. Hayranları, yeni sezonda neler olacağını merakla bekliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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