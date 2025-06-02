Popüler Çocuk Oyuncağında 'Ölümcül' Risk! Bakanlık Yasakladı, Piyasadan Toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, tüketici güvenliğini tehdit eden ürünlere karşı denetimlerini sürdürüyor. Son olarak, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yapılan açıklamayla, iki ürünün tehlikeli olduğu bildirildi ve toplatma kararı alındı.

YARALANMA TEHLİKESİ

Ticaret Bakanlığı’nın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde (GÜBİS), yer alan çocuk ürünündeki büyük tehlike endişeye yol açtı. Nizam Oyuncak Pazarlama'ya ait 'Çubuk Atan Tabanca' ürünü yaralanmaya neden olabileceği gerekçesiyle yasaklandı ve piyasadan toplatılmasına karar verildi. Oyuncak Güvenlik Yönetmeliği'ne aykırı olduğu saptanan ürün için "fırlatılan mermilerin enerjisi standartta belirtilen değerden yüksek olması" gerekçe gösterildi.

POPÜLER OYUNDA BOĞULMA RİSKİ

Yine çocuklara yönelik bir başka üründe de tehlike tespit edildi. Beceri Dünyası Matbaacılık'a ait 'Eğlenceli Yapboz' ürünü için ambalaj kalınlığının yetersiz olması sebebiyle piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı verildi. Ürünün 'hava yolunun tıkanması sonucunda hava akışının engellenmesi yoluyla nefessiz kalma veya boyuna dolanma sonucu boğulma riski' taşıdığı belirtildi.