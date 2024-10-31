Pompalı Tüfekli Cinayette Katil Zanlısının İfadesi Ortaya Çıktı: 'Tüfeği Denerken Yanlışlıkla Vurdum'

Olay, dün sabah saatlerinde, Tepebaşı ilçesi Kartal Tepesi Sokak'taki 4 katlı binanın 4'üncü katındaki dairede meydana geldi. Erkan Şalt (30), Okan E., O.A. ve H.K., iddiaya göre, sohbet ettikleri sırada tartışma çıktı. Okan E., evde bulunan pompalı tüfekle Şalt'ı başından vurdu. Silah sesini duyanların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Şalt'ın olay yerinde öldüğünü belirledi. Okan E., O.A. ile H.K. isimli kadın gözaltına alındı. Olay sırasında evde olduğu belirlenen B.Y. isimli şüpheli de yakalandı. Olayda kullanılan pompalı tüfeğin ruhsatsız olduğu da belirlendi.

Okan E.'nin emniyetteki ifadesinde, "Arkadaşım yeni tüfek almış, onu deniyorduk. Arkadaşım denediğinde ateş almadı. Ben elime aldığımda ateş aldı" dediği öğrenildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA