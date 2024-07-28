Polonez'de İşçilerden Eylem: Polisten Biber Gazlı Sert Müdahale!

Polonez fabrikasında 100’den fazla çalışanın işten çıkarılmasını protesto eden işçilere polis sert müdahalede bulundu. Polisin biber gazlı ve kalkanlı müdahalesinde bazı işçiler yaralandı.

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Polonez'de İşçilerden Eylem: Polisten Biber Gazlı Sert Müdahale!

İstanbul’da bulunan Polonez gıda fabrikasında, 100’den fazla işçinin işten çıkarılmasını protesto eden işçilere polis, biber gazıyla müdahale etti. Tek Gıda-İş Örgütlenme Uzmanı Yunus Durdu da müdahaleden etkilendi.

İstanbul’un Çatalca ilçesinde bulunan, 354 işçinin çalıştığı işlenmiş gıda üretimi yapan Polonez fabrikasında ağır çalışma koşullarına ve düşük ücretlere karşı Tek Gıda-İş’te örgütlenen işçilerden 13’ü işten çıkarılmıştı. Ardından 100’den fazla işçi de sabah çalışmak için geldiği fabrikada işten çıkarıldıklarını öğrenmişti.

İşten çıkarılan işçiler, dün fabrika önünde basın açıklaması yaparak duruma tepki gösterdi. İşçilerin protestosuna polis biber gazıyla müdahalede bulundu. Polisin müdahalesi esnasında çok sayıda işçi yaralanırken, Tek Gıda-İş Örgütlenme Uzmanı Yunus Durdu da müdahaleden etkilendi.

Kaynak: ANKA

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