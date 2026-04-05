Polisten Kaçıp Tehditler Savurmuştu... O Sürücüye Rekor Para Cezası

Kırıkkale’de polisten kaçan ve ekiplere tehditler savuran alkollü sürücüye 1 milyon 292 bin TL ceza kesildi. Araç 60 gün trafikten men edildi.

Kırıkkale’deki olay, gece saatlerinde Etiler Kavşağı’nda yaşandı. Asayiş ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu 24 yaşındaki Ö.K., trafik ekiplerinin yönlendirilmesini beklemeden aracıyla kaçtı.

Ekiplerin çalışması sonucu kısa süre sonra ulaşılan sürücü, Orgeneral Arif Çetin Caddesi’nde durduruldu. Yapılan alkol kontrolünde Ö.K.’nin 1,41 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücünün ayrıca polislere tehdit ve hakaret ettiği ve görevlilere direndiği öğrenildi.

Gözaltına alınan Ö.K. ile araç sahibine, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 1 milyon 292 bin TL para cezası kesildi. Araç ise 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Kaynak: AA

