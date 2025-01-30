Polisten Kaçarken Otomobilden Attı, Çuvaldan Neler Çıktı Neler

Batman'da polisin 'dur' ihtarına uymadılar. 6 şüpheli 2 otomobille kaçtı. Kaçarken trafikte araçtaki çuvalı attılar. Çuvalda 4 kilo skunk bulundu. 6 şüpheli tutuklandı.

Polisten Kaçarken Otomobilden Attı, Çuvaldan Neler Çıktı Neler

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi sonrası çalışma başlattı. Bu kapsamda; Batman yeni çevre yolu mevkisinde, 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler, 2 otomobille kaçtı.

Şüpheli takip sonucu yakalanırken, araçtan atıldığı tespit edilen çuval içerisinde 4 kilo skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bir Evden 300 Bin Liralık Uyuşturucu ÇıktıBir Evden 300 Bin Liralık Uyuşturucu ÇıktıYurttan Haberler

Kaynak: DHA

Etiketler
Batman
Depremzede Ailenin Yardım İsyanı: İki Senedir Gelen Giden Olmadı Depremzede Ailenin Yardım İsyanı: İki Senedir Gelen Giden Olmadı
Soğan Kabuklarını Çöpe Atmayın: Kaynatıp İçerseniz O Sorunu Önlüyor Soğan Kabuklarını Çöpe Atmayın: Kaynatıp İçerseniz O Sorunu Önlüyor
Kediniz Hasta Olabilir: Bu 5 Belirtiyi Görmezden Gelmeyin Kediniz Hasta Olabilir: Bu 5 Belirtiyi Görmezden Gelmeyin
Hakkari'de Hafif Ticari Araç Yan Yattı: 2 Yaralı Hakkari'de Hafif Ticari Araç Yan Yattı: 2 Yaralı
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin 4. En Büyük AVM'si Rekor Paraya Satılıyor! İstanbul Devinin Yeni Sahibi Belli Oldu Türkiye'nin 4. En Büyük AVM'si Rekor Paraya Satılıyor! İstanbul Devinin Yeni Sahibi Belli Oldu
Ev Sahibi ve Kiracılara Yeni Masraf! Artık Buna da Para Ödenecek Ev Sahibi ve Kiracılara Yeni Masraf! Artık Buna da Para Ödenecek
BYD'den Sonra Ünlü Otomobil Devi de Türkiye'de Fabrika Açıyor: Bakan Mehmet Fatih Kacır Açıkladı Bir Otomobil Devi Daha Türkiye'ye Geliyor
Tüm Tapu Sahipleri Ödemek Zorunda: 81 İlde Kritik Tarih Belli Oldu! Geciken Daha Fazla Ödeyecek Evi, Yazlığı Olanlar Dikkat! Ödemeyene Her Ay Faizli Ceza
Bir Avuç Toprakta Balkonda Yetişiyor: Tanesi 500 TL'ye Satılıyor Bir Avuç Toprakta Balkonda Yetişiyor: Tanesi 500 TL'ye Satılıyor