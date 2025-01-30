Polisten Kaçarken Otomobilden Attı, Çuvaldan Neler Çıktı Neler
Batman'da polisin 'dur' ihtarına uymadılar. 6 şüpheli 2 otomobille kaçtı. Kaçarken trafikte araçtaki çuvalı attılar. Çuvalda 4 kilo skunk bulundu. 6 şüpheli tutuklandı.
Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi sonrası çalışma başlattı. Bu kapsamda; Batman yeni çevre yolu mevkisinde, 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler, 2 otomobille kaçtı.
Şüpheli takip sonucu yakalanırken, araçtan atıldığı tespit edilen çuval içerisinde 4 kilo skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA