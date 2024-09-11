Polisten Kaçarken Kaza Yapan Araçta 3 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de polisten kaçarken kaza yapan araçta 3 düzensiz göçmen yakalandı.

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Polisten Kaçarken Kaza Yapan Araçta 3 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Havsa ilçesi girişinde denetim yapan polis ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan 34 GF 7032 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü kaçmaya başladı.

Bir süre polis ekiplerince takip edilen araç Sazlıdere Köprüsü yakınında trafik bilgilendirme tabelasına çarptı. Araçtan çıkan 3 düzensiz göçmen olay yerinden yaya olarak kaçtı. Polis, aracın içerisinde yaptığı aramada 3 düzensiz göçmeni yakaladı. Jandarma ekipleri de bölgede arama yaptı. Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA

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