Polisleri Gören Hırsız Adeta Örümcek Adama Dönüştü: 5 Kat Tırmanıp Ortadan Kayboldu

Manisa'da hırsızlık şüphelisi polisleri görünce 5 kat tırmanarak kayıplara karıştı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Polisleri Gören Hırsız Adeta Örümcek Adama Dönüştü: 5 Kat Tırmanıp Ortadan Kayboldu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, apartmanın 1'inci katına giren hırsızlık şüphelisi, polislerin geldiğini görünce önce bitişikteki binanın balkonuna, ardından balkonun korkuluklarına tutunup 5 kat tırmanıp çıktığı çatıdan diğer binalara geçip kayıplara karıştı.

Turgutlu ilçesi Atatürk Bulvarı'ndaki apartmanın 1'inci katına, saat 01.30 sıralarında hırsız girdiği ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, eve girebilmek için itfaiyeden yardım istedi. Polislerin merdiven aracıyla eve girmeye çalıştığını fark eden şüpheli, yakalanmamak için önce pencereden bitişikteki apartmanın balkonuna geçti, ardından da balkon korkuluklarına tırmanarak beş kat çıkıp çatıya ulaştı. Buradan diğer binaların çatılarına geçen hırsız, gecenin karanlığında kaçtı.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Kaynak: DHA

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