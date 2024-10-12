Polislere Resmen Kendisini İhbar Etmiş! İşte İki Çocuğunu Katleden Babanın O Sözleri...
Ankara’da Murat Keklik isimli erkek, rehin aldığı iki çocuğunu katledip intihar etmişti. Acılı annenin Mevzular Açık Mikrofon 6284 Özel'e katılmasının ardından vahşet yeniden gündeme geldi. Babalarının öldürdüğü Yağız ile Doğa’nın acılı annesi, evlatlarının ölüme gittiği süreci Gerçek Gündem'e anlatarak ‘adalet’ istemişti. Gerçek Gündem'in ulaştığı görüntülerde, Murat Keklik'in polislere 'Aile katliamı yapacağım' dediği anlar yer almıştı.
Ankara’nın Çankaya ilçesinde Murat Keklik, oğlu Yağız (14) ile kızı Doğa’yı (11) öldürdükten sonra intihar etti. Türkiye bu vahşetle sarsılırken, anne Cemile Yıldız katliama giden süreci ve ihmaller zincirini 9 Temmuz’da Gerçek Gündem’den Buket Topaktaş’a anlatmıştı. Çocuklarını öldüren Murat Keklik'in polislere 'Aile katliamı yapacağım' dediği anlara ilişkin görüntüleri Gerçek Gündem ortaya çıkarmıştı.
Eşi Murat Keklik’in psikolojik sorunları olduğunu ve sürekli alkol kullandığını belirten Cemile Yıldız, “25 Nisan’da boşanmak istediğimi söyledim, çok öfkelendi. Bir yolunu bulup o evden çıkarak emniyete gittim. Bana ve çocuklarıma uzaklaştırma kararı aldırdım. Evden de uzaklaştırıldı” demişti.
Uzaklaştırma kararının ardından evine gitmek isteyen Cemile Yıldız emniyette yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:
“‘Eşiniz evde değilmiş. Şimdi siz evinize gidebilirsiniz. Biz uzaklaştırma kararını çıkardık’ dediler. ‘Siz benimle alay mı ediyorsunuz. Neye güvenerek bunu söylüyorsunuz’ dedim. ‘Biz aradık, evde olmadığını söyledi’ diye cevap verdiler. Eve tek gitmeyi kabul etmeyince mecbur kalıp yanıma memur görevlendirdiler.”
POLİSLERE 'KATLİAM YAPACAĞIM’ DEMİŞ
Cemile Yıldız, memurlarla eve gittiğinde Murat Keklik’in söylenenin aksine orada olduğunu ve bir süre kapıyı açmadığını dile getirdi. Yıldız, kapı açıldıktan sonra Keklik’in ölüm tehditlerine başladığını, memurların yanında ‘Aile katliamı yapacağım’ dediğini belirtti.
Kaynak: Gerçek Gündem