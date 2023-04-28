Polisin sakladığı TÜGVA yazışmaları: 'Bazı resimler geldi elime...'

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, bugün kaleme aldığı yazısında TÜGVA'nın eski yöneticisi Ramazan Aydoğdu'nun yargılandığı davanın detaylarını paylaşmaya devam etti.

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Polisin sakladığı TÜGVA yazışmaları: 'Bazı resimler geldi elime...'

TÜGVA’nın eski yöneticilerinden Ramazan Aydoğdu, gazeteci Metin Cihan’ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımları sızdırmaktan yargılanıyordu. Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, geçtiğimiz gün davayla ilgili detaylar aktardığı yazısından sonra, bugünkü yazısında da yeni detayları paylaştı. 

Pehlivan'ın aktardığına göre 11 Ekim 2017 tarihinde eski TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, Adana teşkilatından gelen bir ihbarı Ramazan Aydoğdu ile paylaştı.

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 Polisin sakladığı TÜGVA yazışmaları: 'Bazı resimler geldi elime...' - Resim : 2

İlgili yazışmanın ekran görüntüsünü mahkemeye sunan Aydoğdu şunları anlattı:

“Söz konusu ihbarda, TÜGVA’da görevli Adana teşkilat koordinatörünün, Adana Devlet Hastanesi’ne işe sokacağını vaat ederek milletten para aldığı, o dönem bakan olan Ömer Çelik’in adını kullanarak üniversiteden ihale aldığı ve benzer konular olduğu görülmektedir.”

Pehlivan "Daha da çarpıcı olanı şu" dedi ve ihbarı yapan kişinin eski TÜGVA Adana İl Temsilcisi Gürkan Özkaynak olduğunu ve Özkaynak'ın şu an cumhuriyet savcısı olduğunu söyledi.

"İhbarda bahsedilen suçu işlediği öne sürülen TÜGVA’nın Adana’daki yöneticisi kim ve şu an nerede?" diyen Pehlivan, "Ahmet Abdullah Sezen. Kendisi şu an Aile Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi başkan vekili olarak görev yapıyor!" bilgilerini de paylaştı.

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