Polisin Evinden Hırsızlık Yapan 4 Kişi Yakalandı

Atakum ilçesinde bir polis memurunun evinden 200 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındı. Güvenlik kameraları sayesinde tespit edilen 4 şüpheli, Samsun Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Polisin Evinden Hırsızlık Yapan 4 Kişi Yakalandı

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi’nde meydana geldi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru, 200 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalındığını fark ederek ihbarda bulundu.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, güvenlik kameralarından şüphelileri tespit etti. Polis, doğum yapmasına 10 gün kalan Sultan K. (18), dini nikahla birlikte yaşadığı Bilal Efe Ö. ile 4 aylık bebeği olan Raziye Y. (34) ve Samet K.’yi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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