Polisin Durdurduğu Araçtan Otomatik Silah Çıktı

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta 1 adet otomatik silah, 1 adet tüfek ile 4 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir araçta ve araçtaki şahıslar üzerinde arama yapıldı. Aramada 1 adet "UZİ" olarak tabir edilen otomatik silah, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek, 4 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.

Kaynak: İHA