Polisi ezip kaçmak isteyen hükümlü, böyle yakalandı

Alınan bilgiye göre, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Seyhan devriye ekiplerine bağlı “Balyoz” timi polisleri, uyuşturucu satın almak ve kullanma suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ümmet Taylan S.’nin kullandığı 01 EGU 15 plakalı otomobili durdurmak istedi. Sürücü Ümmet Taylan S. polislerin "dur" ihtarına uymayarak aracıyla bir polis memuruna çarpıp ayağının üzerinden geçti.

Bu sırada yaralanan polis memurunun ekip arkadaşları, söz konusu şüphelinin aracının lastiklerine tabancayla ateş ederek kaçmasının önüne geçti. Sürücü Ümmet Taylan S. ile yolcu konumundaki S.Ö. kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi.

Sürücü Ümmet Taylan S.’nin üzerinde ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Söz konusu hükümlü Ümmet Taylan S.’nin “Kasten öldürmeye teşebbüs, yağma” gibi çeşitli suçlardan 20 adet, yolcu konumdaki S.Ö.'nün de “Kasten öldürmeye teşebbüs, ruhsatsız silah taşıma” gibi suçlardan 11 adet suç kaydığı olduğu öğrenildi.

Hükümlü Taylan S. ve yolcu konumundaki kişi S.Ö. polis merkezine götürüldü. Yaralı polis memuru ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA